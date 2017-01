Seit Wochen schon schreiben Klatschmagazine eine Trennung bei Heidi Klum und ihrem jungen Lover Vitoi Schbabel herbei: Im gemeinsamen Urlaub Anfang des Jahres herrschte eisige Stimmung. Nun hat das deutsche Topmodel die Krisengerüchte obendrein zusätzlich selbst angeheizt.

Klum unterwegs mit unbekanntem Jüngling

Ende Jänner besuchte die 43-Jährige eine Aufführung des Musicals "Chicago" auf dem New Yorker Broadway nicht etwa mit Vito, sondern mit einem unbekannten Schönling. Der Mann, der wesentlich jünger als Klum wirkte, und die Modelmama wurden beim Verlassen des Theaters gesichtet. Die beiden machten einen vertrauten Eindruck. Anschließend wurde Heidi von dem jungen Mann zum Auto begeitet, der ihr ganz gentlemenlike die Tür aufhielt (Fotos finden Sie hier).

Foto: APA/AFP/LILLY LAWRENCE

Um wen es sich bei Klums Theater-Date handelte und ob ihn und die GNTM-Jurorin mehr als nur Freundschaft verbindet, ist nicht bekannt. Fest steht, dass sich Heidi Klum und ihr mysteriöser Begleiter schon länger zu kennen scheinen: 2014 hatte der brünette Feschak Klum und Schnabel sogar zu einem Tennis-Match bei den US-Open begleitet.

Krise bei Heidi und Vito?

Aber ist das der endgültige Beweis dafür, dass Heidi und Vito getrennte Wege gehen?

Tatsächlich wirkten Klum und Schnabel in den vergangenen Monaten nicht mehr ganz so vertraut: Ob im gemeinsamen Kurz-Urlaub in Miami im Jänner oder bei ihrem Ausflug nach Paris vergangenen Oktober, machte das Paar einen eher distanzierten Eindruck.

Foto: pps.at Foto: pps.at

Schon bei den US Open im September letzten Jahres wurde nicht mehr, wie einst, geschmust. Da saßen Vito und Heidi sogar in unterschiedlichen Reihen.

Foto: pps.at

Die öffentlichen Liebesbeweise sind auch seltener geworden: Das letzte gemeinsame Selfie auf Klums Instagram-Account ist schon vier Monate her.

Love ❤️ Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 30. Sep 2016 um 11:53 Uhr

Klum selbst schweigt zu den Krisengerüchten. Ihr Vater Günther Klum hat die Spekulationen um das angebliche Liebes-Aus aber erst vor Kurzem gegenüber Express dementiert: "Davon höre ich zum ersten Mal.