Heftige Auseinandersetzungen zwischen Queen und Prinz Philip

2014 sagte Adels-Experte Hugo Vickers in der Dokumentation "The Majestic Life of Queen Elizabeth II.": "Die Sache mit der Queen und Prinz Philip ist, dass die beiden sehr, sehr gut zusammenpassen."

Die Monarchin habe sich jemanden ausgesucht, der von ihrem Kaliber sei. "Er ist eine Person, die ihr kategorisch sagen kann, dass etwas nicht gut läuft", so Vickers. "Er kann mit ihr Klartext sprechen, was er auch tut."

Dabei würde sich der Duke of Edinburgh kein Blatt vor den Mund nehmen. "Er hat über alles eine Meinung und scheut nicht davor zurück, diese auszudrücken."

Für die Queen sei diese Haltung von enormer Wichtigkeit. Sie sei umgeben von Jasagern und "einen Mann in ihrem Leben zu haben, der ihr sagt, was er über das, was sie tut, denkt, ist erfrischend."

Der Royal-Experte behauptet weiter, dass hinter den Palastmauern Philip die Hosen anhabe. "Er ist der Kopf der Familie", so Tominey.