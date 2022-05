Hayden Panettiere: Endlich wieder Glück nach Negativ-Schlagzeilen

In der Serie "Nashville" spielte Hayden Panettiere eine zickige Show-Diva, welche sich selbst durch Skandale und Eskapaden immer wieder Steine in ihre Karriere legt. Blickt man auf die Schlagzeilen rund um die Schauspielerin in den letzten Jahren zurück, kommt man nicht darum umhin, einige Gemeinsamkeiten zwischen der fiktiven Serien-Figur und der Darstellerin zu finden.

Erst kürzlich fand sich die Ex von Wladimir Klitschko wieder in besorgniserregenden Meldungen, als es hieß, sie und ihr On-Off-Freund Brian Hickerson seien in eine Hotel-Schlägerei verwickelt gewesen. Berichte um neue Film- und TV-Projekte hielten sich dabei in letzter Zeit eher in Grenzen. Umso erfreulicher, dass nun verkündet wurde, dass die "Heroes"-Darstellerin in ihre Rolle als Kirby in der nächsten Fortsetzung der berühmten "Scream"-Horrorfilme zurückkehren wird. Im vierten Teil war sie bereits Teil des Casts.

Hayden Panettiere wird wieder in "Scream" mitspielen

Eigentlich hieß es, Hayden Panettiere würde bereits im fünften Teil der Ghostface-Filme dabei sein, nachdem ihr Charakter die Angriffe des Maskenmörders im vierten Film überlebt hatte. Zur Enttäuschung vieler Fans kam sie aber in der letzten Fortsetzung der Streifen nicht vor.