Panettiere war längst wieder mit gewalttätigem Ex zusammen: Dynamik einer fatalen Liebe

Familie, Fans und Freunde trauern um Schauspielerin Hayden Panettiere. Die Ex-Verlobte von Wladimir Klitschko ist am 16. August unerwartet verstorben. Sie wurde lediglich 36 Jahre alt. Die Todesursache steht bislang nicht fest. Es gibt jedoch Hinweise auf eine mögliche Überdosis. Die Polizei sieht derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden. Auf Social Media häufen sich jedoch Anschuldigungen gegen Panettieres On-off-Partner Brian Hickerson und Mutmaßungen, er könnte etwas mit dem Tod des „Nashville“-Stars zu tun haben.

Tatsächlich scheint Hickerson eine der letzten Personen gewesen zu sein, die mit Panettiere vor ihrem Tod persönlich Kontakt hatte. Die Schauspielerin soll am Tag vor ihrem Tod Hickerson aus Los Angeles in Richtung Süd-Carolina abgeflogen sein, bevor sie bewusstlos in einem Airbnb-Wohnung in Greenville aufgefunden wurde. Die Behörden wurden durch einen Notruf alarmiert. Es ist unklar, ob Hickerson den Anruf getätigt hat. On-Off-Beziehung von Gewalt geprägt Offiziell waren die beiden von 2018 bis 2022 mit Unterbrechungen liiert. Nur kurz nachdem bekannt wurde, dass die Schauspielerin und Box-Star Wladimir Klitschko sich getrennt hatten, hatte sich Panettiere erstmals mit Hickerson in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Zeit, in der sie Hickerson kennenlernte, sollte Panettiere später als „eine sehr dunkle und komplizierte Phase in meinem Leben“ bezeichnen, da sie im Stillen mit ihrer Alkohol- und Opioidabhängigkeit kämpfte. „Ich wollte feiern, ich wollte alles tun, was ich nicht tun sollte. Die Schauspielerei war mein Leben, aber ich fühlte mich so schlecht, dass ich das Vertrauen in mich selbst verlor. Und das ist sehr schädlich. Die Vorstellung, keine Verantwortung zu haben, war damals sehr verlockend“, erinnerte sie sich 2022 gegenüber People. Die turbulente Beziehung mit Hickerson Jahren war von Gewalt geprägt. Panettieres On-Off-Partner wurde mehrfach wegen häuslicher Gewalt gegen die Schauspielerin festgenommen und im Jahr 2021 zu einer Haftstrafe verurteilt. Trotz Trennungen, Warnungen ihres Umfelds und gerichtlichen Auflagen nahm Panettiere über die Jahre hinweg immer wieder wieder privat Kontakt zu dem (erfolglosen) Schauspieler auf, über den die Mutter der Schauspielerin, Lesley Vogel, bereits 2019 gegenüber Radar Online geklagt hatte: „Ich weiß, dass er einen Hang zu körperlicher Gewalt hat.“

Sie kam nicht von ihm los Quellen aus dem Umfeld hatten immer wieder die Sorge geäußert, dass Hickerson kein guter Umgang für Panettiere sei, diese aber nicht von ihm loskomme. „Es gibt keine einzige Person da draußen, die sich keine Sorgen um Hayden macht. Was Brian Hayden angetan hat, ist inakzeptables Verhalten und darf nicht toleriert werden“, behauptete ein Insider vor ein paar Jahren gegenüber Us Weekly. Panettiere hatte jahrelang mit schweren Alkohol- und Tablettenproblemen zu kämpfen. Während ihrer Beziehung mit Hickerson kam es ebenfalls immer wieder zu Exzessen. 2020 hatte sich der ehemalige Kinderstar erstmals öffentlich zu ihrer toxischen Beziehung geäußert und sich offiziell von Hickerson losgesagt. Sie würde nicht länger schweigen, um anderen Opfern von häuslicher Gewalt zu helfen, schrieb sie damals auf Instagram. „Ich trete mit der Wahrheit hervor darüber, was mir passiert ist, in der Hoffnung, dass meine Geschichte anderen Kraft geben wird, die in missbräuchlichen Beziehungen stecken. Damit sie sich die Hilfe holen, die sie verdienen“, lautete die Message der Schauspielerin damals. „Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, damit dieser Mann nie wieder jemandem weh tun kann. Ich bin dankbar für mein Unterstützersystem, das mir geholfen hat, die Courage zu finden, um wieder meine Stimme und mein Leben zurückzugewinnen.“