„Überdosis“: Details zu Notruf und Rettungseinsatz vor Hayden Panettieres Tod

Trauer um Schauspielerin Hayden Panettiere. Der ehemalige Kinderstar ist im Alter vom 36 am 16. August gestorben. Die Todesursache ist bislang nicht offiziell bekannt. Ermittlungen laufen. Nun sind neue Details zu dem tragischen Tod des „Nashville“-Stars durchgesickert. Notruf: Sanitäter sprachen von „Überdosis“ Quellen aus den Strafverfolgungsbehörden hatten TMZ bereits mitgeteilt, dass die Polizei am Sonntag auf einen Vorfall mit Panettiere reagiert habe, ohne Details zu nennen. Laut TMZ, die sich auf Quellen bei den Strafverfolgungsbehörden beruft, wurden die Behörden durch einen Notruf eines Freundes der „Scream“-Darstellerin alarmiert. Die Identität des Anrufers wurde bisher nicht öffentlich bekannt gegeben.

Nun berichtet People, dass Polizei und Rettungskräfte am Sonntag, dem 16. August, gegen 13:50 Uhr Ortszeit zu einem Einsatz in Greenville, South Carolina, ausrückten, nachdem ein Notfruf eingegangen war. Darin wurde eine Frau als bewusstlos gemeldet, die später als Panettiere identifiziert wurde, wie die Polizei von Greenville gegenüber dem US-Magazin bestätigte. Dem Bericht zufolge versuchten die Rettungskräfte, die Schauspielerin mit Maßnahmen der kardiopulmonalen Reanimation wiederzubeleben. Dazu gehörten neben der Herz-Lungen-Wiederbelebung spezielle Medikamente, Beatmungsschläuche und die Überwachung des Herzrhythmus'. Panetteiere soll um 14:32 Uhr für tot erklärt worden sein, nachdem auch die von Rettungssanitätern durchgeführten Herzdruckmassagen erfolglos blieben.

Laut einem von People und Page Six veröffentlichten Funkgespräch sprachen die Einsatzkräfte zum Zeitpunkt von Panettieres Tod angeblich von einer „Überdosis“ und einem „Herzstillstand“. War Ex-Freund Brian Hitcherson vor Ort? Berichten zufolge gab es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Die Polizei teilte TMZ mit, dass die Umstände ihres Todes nicht verdächtig erschienen. Es ist weiterhin unklar, ob Panettieres Ex-Freund Brian Hickerson den Anruf getätigt hat. Die Schauspielerin soll am Tag vor ihrem Tod Hickerson aus Los Angeles in Richtung Süd-Kalifornien abgeflogen sein.

Von 2018 bis 2022 hatten die beiden eine turbulente Beziehung geführt. Hickerson hatte zuvor körperliche Misshandlungen an ihr gestanden. Sie selbst thematisierte den Missbrauch auch in ihren Memoiren. Offiziell galten sie als getrennt.