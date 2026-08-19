Am 29. April 2011 nahm Prinz William seine Langzeitfreundin Kate Middleton in der Westminster Abbey in London zur Frau. Seitdem haben der britische Thronfolger und die aus bürgerlichen Verhältnissen stammende Kate, die gemeinsam drei Kinder großziehen, so manche Höhen und Tiefen gemeistert. Harmonisch geht es aber auch in der an sich skandalfreien Beziehung zwischen William und Kate nicht immer zu. Insidern zufolge kommt es zwischen den beiden zuweilen zu hitzigen Diskussionen, wobei William als der Explosivere gilt. Dazu mehr:

Auch wenn sich Kate inzwischen perfekt an das Leben am britischen Hof angepasst hat, in der Beziehung hat Thronfolger William also nicht immer das Sagen. Im Gegenteil. Die ehemalige Bürgerliche Kate Middleton soll bereits in den Anfängen ihrer Beziehung mit britischen Royals eine Attitüde an den Tag gelegt haben, die zeigte, dass sie sich ihres Wertes bewusst ist. William und Kate lernten einander Anfang der Nullerjahre an der Universität St Andrews kennen und lieben. Als ein Schlüsselmoment ihrer Beziehung gilt eine Modenschau, bei der sich der junge Royal in seine Kommilitonin Kate „schockverliebte“: Im Jahr 2002 trug die damalige Studentin bei einer Wohltätigkeits-Modenschau an der St. Andrews University bekanntlich ein durchsichtiges Strickkleid - und warf mit ihrem Auftritt William von den Socken.

Kate über William: „Er hat Glück mit mir!“ Diesen Moment rief sich nun auch Simon Vigar, Autor des Buches „The Four Wives of Windsor: The Inside Story of the Power Behind the Crown“ im Podcast „The Talking Royals“ in Erinnerung. „Eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Anfangszeit ist die berühmte Modenschau an der Uni, bei der William sagte: “Wow, Fergus [Anm.Boyd - ein enger Freund und ehemaliger Kommilitone sowie Mitbewohner von William und Kate während ihrer Studienzeit], Kate ist heiß!„ - die ist natürlich die bekannteste“, erzählte Vigar. Dann fügte er hinzu: „Aber die weniger bekannte ist: Kate war eine der wenigen, die William an der Uni nicht nachstellten, was sie umso attraktiver machte. Und als sie dann endlich zusammenkamen, sagten die Leute zu ihr: ‚Du hast Glück mit ihm!‘ Und ihre Antwort war natürlich: ‚Er hat Glück mit mir!‘“