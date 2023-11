"Hatte Wut und Geschrei satt": Tori Spellings Ex-Mann teilt intime Details über Trennung

Seine Kinder und seine Noch-Ehefrau habe er seit dem Frühjahr nicht mehr gesehen. Er habe aber angefangen, Spelling SMS zu schreiben - in der Hoffnung, seine Kinder wiederzusehen und bald wieder eine "schöne" Familie sein zu können.

Tori Spellings Reaktion auf Entüllungsinterview

Spelling hat zu den Worten ihres Ex-Partners bisher nicht offiziell Stellung bezogen. Sie begab sich an dem Tag, an dem das Interview veröffentlicht wurde, einzig zu McDonalds. "Der Trost eines alten Freundes kehrt genau dann zurück, wenn man ihn am meisten braucht", schrieb die "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin am Mittwoch in ihrer Instagram-Story zu einem Bild der Verpackung eines Burgers.