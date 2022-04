"Hat sich definitiv gelohnt": Miley Cyrus hat Corona

Die ehemalige "Hannah Montana"-Darstellerin fügte hinzu: "Ich habe jetzt Covid, aber es hat sich definitiv gelohnt." Die Sängerin beruhigte anschließend ihre Fans: "Mir geht es gut, also macht euch keine Sorgen."

Dennoch sei sie traurig darüber, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung nun nicht an der Charity-Veranstaltung von Aerosmith-Sänger Steven Tyler auftreten könne, die im Zuge der Grammy-Verleihung am Wochenende stattfindet. Die 29-Jährige erklärte in einem weiteren Tweet: "Leider verpasse ich deshalb Janie’s Fund, was nervt, weil es eine Wohltätigkeitsorganisation ist, die mir und meinem Freund Steven Tyler sehr wichtig ist."