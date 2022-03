Notlandung: Miley Cyrus' Flieger vom Blitz getroffen

Schock für US-Sängerin Miley Cyrus: Die Musikerin und ihr Team mussten notlanden, als sie während eines Fluges am Dienstag nach Paraguay in ein heftiges Gewitter geraten waren und ihr Flieger von einem Blitz getroffen wurde.

Miley Cyrus teilt Foto vom Blitzeinschlag

Ihren Fans hat Miley Cyrus nach dem turbulenten Vorfall versichert, dass es ihr gut geht. "Meine Crew, Band, Freunde und Familie, die alle mit mir gereist sind, sind nach einer Notlandung in Sicherheit", schrieb sie auf Instagram unter ein Video, in dem zu sehen ist, wie vor dem Flugzeugfenster das Gewitter wütet. Zu hören ist außerdem, wie die Passagiere erschrocken nach Luft schnappen. Zudem teilte Cyrus ein Foto von dem Schaden, der durch den Blitzeinschlag am Flugzeug entstanden ist.