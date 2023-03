Kurz vor Krönung: Meghan und Harry erneut von Palast brüskiert

Nach langen Spekulationen hat der britische Königspalast bekannt gegeben, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan zur Krönung von König Charles III am 6. Mai in London eingeladen sind. Ob das Paar tatsächlich erscheinen wird, ist nach aktuellem Stand noch unbekannt. Harrys und Meghans Kinder Achie und Lilibet, die am 3. März in Kalifornien getauft wurde, werden der Zeremonie aber so oder so nicht beiwohnen, wie die Daily Mail jetzt berichtet.

Krönung: Camillas Enkel eingeladen, Harrys Kinder nicht

Die Kinder von Prinz Harry und Meghan sollen keine Einladung zur Krönung bekommen haben, aber die Enkel der Queen Consort werden voraussichtlich in einer offiziellen Rolle eingeladen, heißt es.