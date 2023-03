Auftritt mit Albert und Charlène: Zwillinge im düsteren Partnerlook

Fürst Albert II und Fürstin Charlène haben am Mittwoch, dem 8. März das kollektive künstlerische Werk, das Mr One Teas mit der Hilfe von rund hundert Kindern aus dem Fürstentum geschaffen hat, enthüllt. Begleitet wurde das Paar dabei von seinen beiden Kindern, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella.

Jacques und Gabriella ganz in Schwarz

Albert, seine Frau und die Zwillinge hatten sich zuvor an der gemeinsam erstellten Gemälde ebenfalls beteiligt, welches das Gesicht von Alice Millat zeigt, einer großen Förderin des Frauensports, die an den ersten Olympischen Spielen für Frauen teilgenommen hatte, die 1921 in Monaco organisiert wurden.