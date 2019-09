Harry und Meghan schreiben Dankeskarten nach Archies Taufe

Am 19. Mai 2018 haben Prinz Harry (34) und Meghan Markle (38) geheiratet, seit 6. Mai 2019 sind sie Eltern des kleinen Archie Harrison. Am 6. Juli fand im kleinen Kreise dessen Taufe statt. Wer Harry und Meghan zu diesem Anlass gratulierte, bekam im Gegenzug eine Dankeskarte des royalen Paares. Persönlich unterzeichnet wurde diese nicht - was den Fan, der seine Dankes-Post nun auf Instagram veröffentlicht hat, offenbar nicht gestört hat. Darauf zu sehen: Eines der offiziellen Familienfotos vorne und eine (nicht ganz so persönliche) Botschaft auf der Rückseite.