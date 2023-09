Harry und Meghan machen große Ankündigung bezüglich ihres "zweiten Zuhauses"

Eine Sache, die Prinz Harry und Herzogin Meghan von Anfang an verband, war ihr Anliegen, sich humanitären Zwecken zu widmen. Seit Jahren setzt sich das Paar für verschiedene wohltätige Bemühungen ein, indem es mit einer Vielzahl globaler Organisationen zusammenarbeitet. Ihr jüngstes Projekt ist besonders rührend. In einem neuen Update ihrer eigenen Stiftung, der Archewell-Foundation, erläutern Meghan und Harry, wie sie junge Schülerinnen in Nigeria unterstützten.

Meghan und Harry unterstützten Schülerinnen in Not

Prinz Harry und Meghan pflegen seit langem Verbindungen zu verschiedenen Ländern Afrikas, sowohl durch ihre philanthropische Arbeit als auch durch private Reisen. Harry hat den Kontinent zuvor als seine "zweite Heimat" bezeichnet - das neue Projekt von Archewell liegt den Sussexes daher wohl besonders am Herzen.

