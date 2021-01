"Harry Potter"-Star Jessie Cave: Baby wegen Corona im Spital

"Dieser Strang ist sehr stark und ansteckend, daher hoffe ich, dass die Leute in den kommenden Wochen besonders vorsichtig sind. Ich wollte wirklich nicht, dass dies der Beginn des neuen Jahres meiner Familie ist. Ich wollte wirklich nicht so bald nach seiner traumatischen Geburt wieder in einem Krankenhaus sein", schrieb die Schauspielerin. "Bitte wünschen Sie meinem Baby eine baldige Genesung", bittet sie.

Caves Baby musste gleich nach der Geburt schon einmal auf der Intensivstation behandelt werden. Die Geburt sei für sie dramatisch verlaufen. Nur 40 Minuten nachdem der Mutter die Fruchtblase geplatzt war, kam ihr Sohn zur Welt. Gleich nach der Geburt wurde Abraham auf die Neugeborenen Intensivstation gebracht. "Ehrlich gesagt, es war der schlimmste Moment in meinem Leben", schrieb die 33-Jährige damals auf Instagram, "hoffentlich wird er bald wieder bei uns sein und dann wird es perfekt sein."