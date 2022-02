Halle Berry zeigt ihr einfaches, aber effektives Handtuch-Training

Seit Jahren hält sich Schauspielerin Halle Berry nun schon mit Unterstützung eines Personal Trainers durch ein knallhartes Training in Form. Dass man sich nicht unbedingt an professionellen Geräten im Fitnessstudio abrackern muss, sondern auch mit einfachen Mitteln effektiv daheim trainieren kann, zeigt der Trainer der Oscar-Preisträgerin jetzt in einem Video auf Instagram. Alles, was man benötigt, ist ein Handtuch.