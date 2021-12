Halle Berry spricht über Missbrauch durch ihren Vater

"Ich hatte Verlust und Schmerz und viele Verletzungen in meinem Leben. Ich hatte Missbrauch in meinem Leben. Ich werde sehr frustriert, wenn die Leute denken, dass ich keine dieser echten Lebenserfahrungen hatte, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Denn das habe ich absolut", führte die "Catwoman"-Darstellerin aus, die bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen hatte, wie es war, mit einem gewalttätigen Vater aufzuwachsen. Danach sei sie in einer missbräuchlichen Beziehung gewesen. "Ich wertete mich selbst ab und dachte, dass ich es nicht wert war. Ich wählte Partner aus, die meinen Vater nachahmten", hatte Berry einmal über sich erzählt.

Drei gescheiterte Ehen

Halle Berry ist inzwischen selbst zweifache Mutter. Die Schauspielerin hat drei gescheiterte Ehen hinter sich. Zuletzt war sie mit Olivier Martinez verheiratet, mit dem sie Sohn Maceos hat. Das Paar hatte sich 2015 nach zwei Ehejahren getrennt. Die Ehe wurde 2016 offiziell geschieden. Berry war zuvor von 1993 bis 1997 mit David Justice und von 2001 bis 2005 mit Eric Benet verheiratet. Von 2005 bis 2010 war sie außerdem mit dem Männermodel Gabriel Aubry zusammen, mit dem sie eine Tochter hat. 2017 hatte Halle Berry in einem Interview gestanden, dass sie sich wegen ihrer zerbrochenen Ehen lange Zeit "schuldig" gefühlt habe.