Groß geworden: Halle Berry teilt seltenes Foto von ihrem Sohn

Oscarpreisträgerin Halle Berry hat zwei Kinder: Tochter Nahla aus ihrer Beziehung mit Männermodel Gabriel Aubry und Sohn Maceo, der ihrer Ehe mit dem französischen Schauspieler Olivier Martinez entstammt. Während sie selbst im Rampenlicht steht, hütet die US-Schauspielerin die Privatsphäre ihrer beiden Kids eigentlich so gut sie kann. Zu Maceos 8. Geburtstag hat Berry nun aber eine Ausnahme gemacht und ein Foto von ihrem Sohnemann veröffentlicht.

Seltenheit: Halle Berry zeigt Sohn Maceo

Am 5. Oktober hat der Promi-Spross Geburtstag gefeiert. "Dieser kleine Kerl ist heute 8!", schrieb Berry unter ein Foto, das Maceo in einer coolen Pose zeigt. "Alles Gute zum Geburtstag", gratuliert die stolze Mama. Entstanden ist der Schnappschuss anscheinend in Berrys Wohnzimmer - auf das man bei dieser Gelegenheit auch einen Blick erhaschen kann. Maceos Identität bleibt dennoch gewahrt: Seine Augen werden von einem olivgrünen Hut verdeckt, zu sehen bekommt man nur die untere Gesichtshälfte des Buben.