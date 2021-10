Halle Berry hat "nie zuvor meine Power als schwarze Frau so sehr gespürt"

Vonelisabeth seredaIn den 1980er Jahren, und leider auch später, schafften schwarze Schauspieler ihren Durchbruch meist in der Rolle von Drogensüchtigen. So auch Halle Berry. Entdeckt von Spike Lee in „Jungle Fever“ und nach ihrem Auftritt in Warren Beattys „Bulworth“, hätte sie ganz schnell von der Bildfläche verschwinden können. Dem stand ihr übergroßes Talent und eine treffsichere Auswahl von Projekten im Weg. Für den Part einer frühen Vorreiterin Hollywoods, Dorothy Dandridge, gewann sie einen Golden Globe. Für das Drama „Monster’s Ball“ dann 2001 den Oscar als erste schwarze Hauptdarstellerin. Geld verdiente sie als Storm in der X-Men-Franchise, als Catwoman und als Bondgirl.

Aber all das war der in Cleveland, Ohio, geborenen Schauspielerin nicht genug: knapp vor Ausbruch der Pandemie wagte sie den Schritt hinter die Kamera. Ihr Regiedebut „Bruised“ über eine Boxerin, in dem sie auch selbst die Hauptrolle spielt, kommt im Herbst weltweit ins Kino.

KURIER: Sie führen bei „Bruised“ zum ersten Mal Regie und spielen selbst mit. Es gibt wohl keinen Schauspieler, der sich da nicht irgendwann an den Kopf greift und denkt, „was habe ich mir da angetan?“

Halle Berry: Und glauben Sie mir, es ging mir nicht anders! Besonders, weil ich dieses Drehbuch fand und anfangs ja nur die Rolle spielen wollte. Aber ich hatte auch als Produzent die Option darauf und suchte verzweifelt nach einem Regisseur. Die Vorstellung, dass ich eine so große Rolle spielen und gleichzeitig Regie führen würde, kam mir bizarr vor. Aber als wir keinen Regisseur fanden, der die Story so klar sah wie ich, sagte ich zu allen Frauen in meinem Leben, von meiner besten Freundin bis zu meiner Agentin, „vielleicht muss ich das selbst angehen, ist das verrückt?“ Und alle reagierten gleich: „Mach es! Hör auf, dich kleiner zu machen als du bist. Du kannst das!“