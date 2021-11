Flop-Marathon: Nächster Tiefschlag für Halle Berry

Seit einigen Jahren schon kämpft sich Halle Berry aus ihrem langjährigen Karriere-Tief heraus. Nach der Science-Fiction-Serie "Extant" und Nebenrollen in den Actionfilmreihen "Kingsman" und "John Wick" ist die US-Amerikanerin dem Boxdrama "Bruised" nun auch unter die Filmemacher gegangen. Die 55-Jährige spielt in ihrem Regiedebüt eine Mixed-Martial-Arts-Kämpferin. Der Film wurde am 24. November 2021 auf Netflix veröffentlicht. Berry ist darin als Jackie Justice zu sehen, die bereits vor Jahren ihre vielversprechende Karriere beendet, erhält Berry das Angebot gegen die aktuell beste MMA-Kämpferin in einem nicht genehmigten Kampf in den Ring zu steigen. Die Kritiken für die erste Regiearbeit der Oscar-Preisträgerin fällt durchwachsen aus.

Halle Berry: Gemischte Kritiken für "Bruised"

"Hätte sie sich doch bloß für ein anderes Drehbuch entschieden", schreibt etwa der Spiegel. Kritisiert wird vor allem, dass das Drehbuch genretypische Stereotype bedient - "von der schweißtreibenden Trainings-Montage bis zur bösen osteuropäischen Gegnerin", heißt es in der Tiroler Tageszeitung über die Netflix-Produktion, für die als Genrevorbild die "Rocky"-Boxfilme dienten. "Zumindest holt Berry in ihrem Regiedebüt aus sich selbst eine weitere großartige Schauspielperformance heraus", betont filmstarts.de. Auf der Filmkritik-Plattform rottentomatoes.com bekommt Berrys von 10 möglichen im Schnitt nur knapp über 5 Punkte.

Nach einem gelungenen Comeback sieht es also nicht wirklich aus.