Wieder Mama geworden: Christina Ricci zeigt neugeborenes Baby

Blitz-Hochzeit im neunten Monat

Im Oktober dieses Jahres hatte Ricci dann bekannt gegeben, sich mit Hampton getraut zu haben. In der amerikanischen Show "The Talk" kam sie später auf ihr Jawort zu sprechen. "Wir haben sozusagen eine Blitzhochzeit daraus gemacht", sagte sie. Auf eine opulente Feier wurde verzichtet: Das Paar traute sich, ganz bescheiden, in einem Hinterzimmer im Örtchen Van Nuys in Kalifornien, ganz ohne Prunk und Pomp. Wieso die Hochzeit so schnell vollzogen wurde, erläuterte Ricci auch bei dieser Gelegenheit: "Weil ich im neunten Monat schwanger bin und wir es flott hinter uns bringen wollten. Das war keine ausgefallene Hochzeit."