Haftstrafe: Ärger für König Felipe und Letizia von Spanien

Der König und seine Frau Letizia haben sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert. Froilán ist Vierter in der Thronfolge und der älteste Sohn von Infantin Elena, Felipes Schwester.

Enfant Terrible des spanischen Königshauses

Froilán gilt als das Enfant Terrible des spanischen Königshauses. Im Alter von dreizehn Jahren hat er für Schlagzeilen gesorgt, als er sich mit einem Gewehr selbst in den Fuß geschossen hat. Es ist auch nicht das erste Mal, dass der junge Royal in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein soll. Bereits im April soll es in einer spanischen Bar in Madrid zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, als sich Froilán angeblich an einer Warteschlange vor einem WC vorbeischummeln wollte. Als er von jemandem darauf angesprochen wurde, dass er sich hinten anstellen soll, habe Felipes Neffe geantwortet, sein Gegenüber wüsste wohl nicht, mit wem er es zu tun habe - woraufhin man Froilán einen Schlag ins Gesicht verpasst haben soll. Der Palast hat davon abgesehen, Anzeige zu erstatten.