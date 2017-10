Vor der Kamera waren sie die innigsten Freundinnen, nach Drehschluss hatten sich aber Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker noch nie viel zu sagen. Das distanzierte Verhältnis der beiden "Sex and the City"-Star ist längst bekannt, nun aber beschwert sich Cattrall ganz offen über Parker.

Letztere hat nämlich erst vor einigen Tagen publik gemacht, dass es keine weitere Kino-Fortsetzung von "SATC" geben wird. Mit ihrer Aussage gibt die Hauptdarstellerin und Produzentin indirekt jemand anderen die Schuld für das Aus: "Es ist vorbei. Wir werden es nicht machen und ich bin enttäuscht. Wir hatten ein wirklich tolles, lustiges, herzzerreißendes Drehbuch. Es ist nicht nur traurig, dass wir diese Geschichte nicht erzählen können, noch enttäuschender ist es für die Fans, die so sehr auf einen weiteren Film gehofft haben."

Foto: ORF/-

Wird als Diva beschimpft

Die Aussage kam pikanterweise kurz nachdem im Netz gemunkelt wurde, dass Samantha-Darstellerin Cattrall dem Projekt eine Absage erteilt hat. Der Rest der New Yorker Frauentruppe wäre sehr wohl wieder an Bord. Cattrall muss sich nun mit Beleidigungen von Fans herumschlagen. Sie wird als arrogante Diva verunglimpft, weil auch Gerüchte aufkamen, wonach sie den dritten Teil nur hätte drehen wollen, wenn die Produktionsfirma Warner Bros. auch andere Filme von ihr produziere.

Gegen die negativen Meldungen wehrt sich die Britin aber jetzt. In der Talkshow von Piers Morgan gibt sie sich gekränkt und schießt auch gegen Parker.

Foto: verleih

"Ich habe nie Geld gefordert oder andere Projekte. Dass ich als Diva bezeichnet werde, ist total lächerlich. Die Antwort war immer ein respektvolles 'Nein'. Was jetzt passiert, muss ich an die Leute von 'Sex and the City' adressieren, speziell an Sarah Jessica Parker. Ich finde, sie hätte netter sein können."

Parker selbst will dazu nichts sagen. Aber eine Fortsetzung wird nach diesem Streit wohl nur noch möglich sein, wenn Publikumsliebling Samantha ganz aus dem Drehbuch gestrichen wird.

