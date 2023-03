Gwyneth Paltrow nach Skiunfall in Zivilklage vor Gericht

US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (50, "Shakespeare in Love", "Avengers: Endgame") muss sich nach einem Skiunfall in einem zivilrechtlichen Verfahren vor Gericht verantworten. Der Hollywood-Star war beim Prozessauftakt am Dienstag (Ortszeit) in dem Wintersportort Park City (US-Staat Utah) zugegen.

Paltrows Anwalt weist VorwĂŒrfe zurĂŒck

2019 hatte ein SkilĂ€ufer Klage eingereicht. Paltrow sei auf einer Piste "außer Kontrolle" Ski gefahren und habe ihn bei einer Kollision verletzt, macht der KlĂ€ger in Gerichtsdokumenten geltend. Der Vorfall hatte sich 2016 in dem Skigebiet Deer Valley ereignet.

Paltrows Anwalt wies die VorwĂŒrfe in seinem EröffnungsplĂ€doyer zurĂŒck. Er beschrieb die Schauspielerin als eine "vorsichtige" SkilĂ€uferin. Nicht Paltrow, sondern der KlĂ€ger habe den Unfall verursacht. Er sei auf der Piste hinter ihr gefahren und hĂ€tte ausweichen mĂŒssen, um den Zusammenprall zu verhindern.