Grund zur Freude: Doppeltes Glück für George und Amal Clooney

Auf der Liste von Hollywoods Traumpaaren, stehen George und Amal Clooney ganz weit oben. Jahre lang zählte der Schauspieler zu den begehrtesten Junggesellen überhaupt und viele Fans fragten sich, wann er denn endlich die Richtige finden würde. Doch das ist schon lange Geschichte, denn inzwischen ist der "Ocean’s Eleven"-Star bereits seit mehreren Jahren mit der Menschenrechtsanwältin Amal verheiratet.

Die beiden haben außerdem die vierjährigen Zwillinge Ella und Alexander gemeinsam, welche ihnen täglich ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wie der Film-Star in einem Interview über sein Privatleben preisgab. Doch auch beruflich dürfen sich die beiden immer wieder über Erfolge freuen - wie auch über einen Preis, den sie nun zusammen für ihre gemeinsame Stiftung erhielten.

George und Amal Clooney erhalten beide einen Preis

Normalerweise erhält George Clooney eher alleine Preise, etwa für seine Darbietungen in seinen Filme - nun darf sich auch seine Frau mitfreuen, denn auch sie wurde mit einem Preis geehrt. Das Paar wurde mit dem Catalyst Award ausgezeichnet, der prominente Persönlichkeiten anerkennt, die ihre Plattform nutzen, um soziale Veränderungen anzuregen. Die Clooneys, die hinter der "Clooney Foundation for Justice" stehen, hielten ihre Dankesrede gemeinsam in einem Video.