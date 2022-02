Wilde Nacht in Schwulen-Club: Betrunkene Adele strippt und tanzt an der Stange

Da hat es jemand aber krachen lassen: Einem Bericht der Daily Mail zufolge soll die britische Sängerin Adele Clubbesucher "schockiert" haben, als sie sich am Donnerstagabend in einem Nachtclub bis auf den BH auszog und - sichtlich beschwipst - nach einem einem Strip-Wettbewerb selbst die Bühne stürmte.

Adele schwang beim Pole-Dance die Hüften

Adele, die nach ihrem dreifachen Sieg bei den BRIT Awards etwas zu feiern hatte, machte im angesagten Londoner Lokal "Heaven" im Rahmen einer "G-A-Y Porn Idol"-Party die Nacht unsicher. Bei dem Event, das jeden Donnerstag stattfindet, "strippen mutige Menschen für Geld" - so der Veranstalter.

Adele wurde von Clubbesuchern dabei gefilmt, als sie in einem weißen Anzug mit Freunden tanzte und zu "It's Raining Men" mitsang. Im Laufe des Abends ließ sie die Hüllen fallen. Auf einigen Fotos ist zu sehen, wie Adele nur im BH in der Menge feiert.