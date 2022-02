Nach Gerüchten um Beziehungskrise: Adele heizt Verlobungsgerüchte an

Die britische Sängerin hatte im Jänner einen Tag vor Konzertbeginn ihren Auftritt in Las Vegas abgesagt. Mit Tränen in den Augen wandte sich der Weltstar auf Twitter in einer Videobotschaft an die Fans. Es tue ihr so leid, aber ihre Show sei einfach nicht fertig, sagt die sichtlich aufgelöste Musikerin. Sie und ihr Team hätten alles versucht, aber die Coronavirus-Pandemie habe alles zunichte gemacht. Es mehrten sich aber auch Gerüchte, wonach es zwischen der Sängerin und den Veranstaltern zum Streit gekommen sein soll.

"Adele hat geweint und konnte den letzten Monat keine einzige volle Probe überstehen", hatte ein Insider damals erzählt. "Sie hat nur ständig mit Rich telefoniert, laut geschrien und geschluchzt."

Umso schöner, Adele nun wieder so glücklich strahlend zu sehen.