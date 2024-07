Grimes' Mutter: Elon Musk verhindert Treffen seiner Kinder mit sterbender Uroma

Tech-Milliardär Elon Musk verhindert laut seiner früheren Schwiegermutter Sandy Garossino, dass seine Kinder ihre Mutter sehen können. Garassino ist die Mutter der kanadischen Musikerin Grimes. Via Musks Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) appellierte sie an ihn, sich an "seine Vereinbarung zu halten, die Kinder zurückzugeben und ihnen die Dokumente zu geben, die sie brauchen, um ihre Urgroßmutter zu sehen, bevor sie stirbt". "Bitte Elon, ich flehe dich an. Das ist so schmerzhaft für meine Mutter und beunruhigend für die Kinder. Die Zeit ist jetzt von entscheidender Bedeutung."