Grabstätte neben Marilyn Monroe und Hugh Hefner zu ersteigern

Möchte man in seiner letzten Ruhestätte prominente Nachbarn haben, wäre jetzt die beste Zeit, da schon einmal vorzubauen. Denn in Los Angeles werden Andenken an Hollywood-Ikone Marilyn Monroe (gest. 1962) und "Playboy"-Gründer Hugh Hefner (gest. 2017) versteigert.