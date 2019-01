Gordon Ramsay: Auftritt mit Sofia Vergara sorgt für Furore

"@GordonRamsay du hast Sofia Vergara mit völliger Respektlosigkeit behandelt", ließ ein User des Kurznachrichtendienstes den Koch wissen. "Du hast sie sexuell belästigt, bis zu dem Punkt, an dem du sie tatsächlich berührt hast. Sie hat dich offensichtlich verschmäht. Was ist nur falsch mit dir? Ich sehe nie wieder etwas an, das du machst."

"Ramsay benimmt sich wie ein Teenager"

Auch auf YouTube wurde kräftig kommentiert. Dort erinnert der Koch so manchen User an einen verliebten Schulbuben, der sich nicht so recht zu helfen weiß. " Gordon Ramsay ist so aufgeregt, dass er sich wie ein Teenager benimmt. Schaut wie rot er geworden ist, nur weil er mit ihr geredet hat", meinte einer zu wissen. Ein anderer witzelte: "Jetzt kann ich bestätigen, dass alle Männer verrückt werden, wenn ihr Schwarm neben ihnen ist."

Gordon Ramsay und Sofia Vergara haben die Furore um das veröffentlichte Video bisher nicht kommentiert.