Gordon Ramsay reagiert schlagfertig auf freche Fan-Anfrage

Der britische Starkoch Gordon Ramsay (52) und seine Frau Tana (44) verkündeten auf Instagram die frohe Botschaft: Sie erwarten ihr fünftes Kind. Im Neujahrs-Video, auf dem alle Kinder zu sehen sind, präsentierte die Familie Tanas Babybauch der Öffentlichkeit. "Aufregende Nachrichten! Frohes neues Jahr von allen Ramsays", untertitelte der TV-Koch das Video. Nur elf Tage zuvor hatten der TV-Koch und seine Frau ihr 22-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert.

Gordon Ramsay: Schlagfertige Reaktion auf Fan-Frage

Der Koch bewarb auf der Plattform auch seine neue TV-Show. Zu diesem Anlass bot er Fans an, ihre Fragen in Instagram Stories zu beantworten. Ein Follower nutzte die Gelegenheit, sich am Donnerstag sehr genau zum neuen Familienmitglied der Ramsays zu erkundigen. Der Starkoch reagierte nicht gerade amüsiert auf die Fragen nach seinem ungeborenen Kind.