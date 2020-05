Goldie Hawn: „Weinstein war fair, Woody Allens Kuss dafür grauslich“

Der als Missbrauchsmogul gebrandmarkte Produzent Harvey Weinstein kommt dabei besser weg als der nicht minder belastete, wenn auch intellektuell und künstlerisch höher eingeschätzte Regisseur Woody Allen.

Denn: „ Weinstein bot mir in den 1990ern die Hauptrolle in , Chicago„ an. Die Figur (die dann Renée Zellweger verkörperte) war 23. Ich war 40. Ich bekam trotz Absage meinen Gehaltsscheck. Das fand ich fair. Ich gratulierte ihm zu sechs Oscars. Der „grauslichste“ Filmkuss? Den gab„s von Woody Allen.“ Details dazu ersparte uns Goldie goldig.