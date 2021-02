Goldener Käfig? So ist das Leben als Royal laut Familienmitglied wirklich

Dem Rampenlicht sind die Tindalls zwar weniger ausgesetzt als Meghan und Harry oder Prinz William und Herzogin Kate. Dennoch hat das Paar, das derzeit sein drittes gemeinsames Kind erwartet, in der Vergangenheit auch schon schlechte Erfahrungen mit dem Leben in der Öffentlichkeit gemacht.

Schwerer Schicksalsschlag wurde in der Öffentlichkeit ausgetragen

Zara Tindall war das erste Mitglied der königlichen Familie, das öffentlich über das Thema Fehlgeburten sprach, als sie offenbarte, dass sie nach der Geburt ihrer ältesten Tochter zwei Babys verloren hat.

Harrys Cousine und ihr Ehemann Mike, die 2014 Tochter Mia willkommen hießen, gaben im Dezember 2016 bekannt, dass eine Schwangerschaft im Vormonat mit einer Fehlgeburt geendet sei. Da sie die Schwangerschaft bereits publik gemacht hatten, mussten sie die Öffentlichkeit an ihrem tragischen Verlust teilhaben lassen - und genau das habe die Erfahrung für sie umso schlimmer gemacht. Im November 2016 hatte die Enkelin der Queen ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben. Doch nur dreieinhalb Wochen später teilte ein Sprecher des Paares mit: "Zara und Mike haben ihr Baby verloren."

"Wir mussten es allen sagen und es ist so, jeder weiß es – das ist das Schwerste", erzählte die Tochter von Prinzessin Anne und deren erstem Ehemann, Mark Phillips, später gegenüber der Sunday Times.

Damals berichtete Tindall erneut über die schmerzvolle Erfahrung, ein Kind zu verlieren, als sie enthüllte, dass sie eine zweite Fehlgeburt erlitten hatte, bevor sie mit der inzwischen zweijährigen Tochter Lena schwanger wurde. "Ich hatte eine weitere sehr frühe Fehlgeburt", erzählte Tindall im Jahr 2018. Da von der Schwangerschaft nur die wenigsten wussten, konnte das Paar diesmal aber im Privaten trauern.

Zara und Mike Tindall: Das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

Nun freuen sich Zara und Mike Tindall, die mit Mia (7) und Lena (2) zwei Töchter haben, erneut auf Nachwuchs.

"Es war immer eine interessante Frage, ob wir uns für ein drittes Kind entscheiden würden und ich denke, wir wollten beide einen Jungen, also werden wir hoffentlich einen bekommen", sagte jetzt der Dreifachpapa in spe. Doch dann fügte Mike Tindall hinzu: "Am Ende des Tages ist man einfach glücklich, wenn es zehn Finger und zehn Zehen hat und gesund ist. Und Mia ist so ein Daddy-Mädchen, es ist brillant. Ich liebe es, Mädchen zu haben."

Bei dieser Gelegenheit verriet Tindall auch das Geheimnis seiner langen Ehe mit der Queen-Enkelin, "Sie war immer meine beste Freundin. Das hat sich nicht geändert. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Top-Tipps habe. Sie hat immer Recht, ist das ein Top-Tipp? Ich denke, es gibt eine Menge Gleichgewicht. Es war immer gut für uns, Profisportler zu sein. Es ist ein bisschen klischeehaft, aber man versteht sich gegenseitig", so Tindall über seine Ehefrau, die selbst Springreiterin ist.