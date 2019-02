Tränen und Streit bei GNTM: Diese Mädchen ecken jetzt schon an

Generell scheint sich Jasmin nicht gerne an die Etikette zu halten: Schon in der ersten Folge erregte sie Aufsehen, als sie beim Essen schon zugriff, während die anderen Mädchen noch aus Höflichkeit auf Heidi warteten. Auch in der zweiten Folge eckte der Lockenkopf an.

Als die Mädchen Designerkleider in Faltoptik beim Entscheidungsrun präsentierten, wurden sie aufgefordert, sich in den Outfits nicht hinzusetzen, um diese nicht zu zerknittern. Nur Jasmin wiedersetzte sich der Anweisungen und lümmelte sich mit ihrem Kleid auf das Sofa (Erklärung: "So bin ich halt. Ich will mich nicht verstellen") – was bei den anderen Mädchen für Kopfschütteln sorgte.