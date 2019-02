Niederösterreicherin bei Heidi Klums Topmodel-Show

Das nächste Topmodel auf den Laufstegen in Paris, London und Mailand zu sein, die neuesten Designer-Kreationen zu präsentieren, auf dem Cover der Vogue zu sein – das ist der Traum der Kandidatinnen von Heidi Klums Show „Germany’s Next Topmodel“. Gestern, Donnerstag, startete die 14. Staffel der Castingshow auf Pro7. Insgesamt 50 junge Frauen ritterten um den begehrten ersten Platz. Eine davon ist die 19-jährige Leonela aus Gablitz (Bezirk St. Pölten). Sie hat es in die nächste Runde geschafft und wird auch kommenden Donnerstag auf ein Foto hoffen, das als Ticket für einen Verbleib in der Show gilt.

Den Traum vom Model hat Leonela schon lange: „Ich wollte schon immer modeln und meine Familie hat mich in der Hinsicht auch immer mega gepusht“, erzählt die Hotelfachfrau in Ausbildung. Auf die Frage, warum sie sich bei Germany’s Next Topmodel beworben hat, sagt sie zum KURIER: „Weil ich eine außergewöhnliche Persönlichkeit habe und es hat noch nie eine Latina gewonnen und ich möchte gerne der Welt mein Model-Potenzial zeigen.“