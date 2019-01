Aufregung um neue GNTM-Kandidatinnen

Am 7. Februar geht Heidi Klums Castingshow "Germany’s Next Topmodel" in die nächste Runde. Die Top 50 Kandidatinnen stehen bereits fest. Zwei von ihnen sorgen aber bereits vor dem Start der 14. Staffel für Wirbel.

Zwei Kandidatinnen sind bereits bekannt

Weil Catharina Maranca (19) oder Enisa Bukvic (24) schon jetzt als Influencerinnen gelten, werden Heidi Klum nun unfaire Castingmethoden vorgeworfen.

Die beiden jungen Damen verfügen offenbar über gute Verbindungen: Catharina modelte in der Vergangenheit nicht nur für Ex-GNTM-Juror Thomas Rath.

Sie ist außerdem mit Felix Götze, dem kleinen Bruder des deutschen Fußballers Mari Götze liiert. Götzes Frau, Model Ann-Kathrin Götze, war 2012 auch schon als Teilnehmerin bei GNTM dabei und kann Catharina bestimmt wertvolle Tipps geben. Maranca selbst hat bereits jede Menge Fans. Ihr folgen 16.800 Personen auf Instagram.