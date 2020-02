"GNTM": Tränen bei Wienerin Tamara

Das Vorgeplänkel ist vorbei, langsam wird es ernst in der 15. Staffel von " Germany's Next Topmodel". Nach einem paradisischen Start auf Costa Rica geht es für Heidis "Määädchen" in die Stadt der Engel.

In Los Angeles erwartet die Kandidatinnen entgegen aller Erwartungen jedoch keine "Villa in den Hollywood Hills", sondern "nur" ein todschickes Loft in Downtown. Drama, Tränen, Todesangst - vor allem bei Wienerin Tamara. Die 18-Jährige rechnet fest mit ihrem Hollywoodtraumhaus. "Wenn es keine Villa ist, heule ich, ich schwöre bei Gott."

Tamara auf der "Rollercoaster von Emotions"

Für den Gefühlszustand aller Beteiligten weniger zuträglich ist - wie jedes Jahr - das große Umstyling. Im Übrigen Heidi Klums erklärter Lieblingstag, den sie damit feiert, ihren Models die drastischsten Veränderungen anzudrohen. Da wird von schwarzen Pixiecuts gesprochen, wo eigentlich wasserstoffblonde Mähnen sind und der Rasierer angeschmissen, wo nichts passieren soll. Die Mädchen sind geschockt und Heidi rezitiert Roberto Blanco. Ein Fest.