GNTM: Heidi Klums Moderatorin schmeißt kurz vor Finale hin

Am 15. Juni kürt Heidi Klum die Siegerin der aktuellen "Germany's Next Topmodel"-Staffel. Fünf Kandiatinen haben es ins Finale geschafft: Olivia, Somajia, Selma, Curvy-Model Vivien und Best-Ager Nicole bekommen die Chance, sich in der großen Live-Show noch ein letztes Mal zu beweisen. Unterstützung sollte Klum beim Finale unter anderem von Ex-Kandidatin Cassy bekommen, die als Backstage-Moderatorin im Einsatz hätte sein sollen. Diese hat aber nur kurz vor dem Finale das Handtuch geschmissen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Heidi Klum: Papa Günther Klum schießt gegen "GNTM"

Cassy doch nicht bei GNTM-Finale als Moderatorin

Heidi Klum führt wie gewohnt durch die Sendung. Cassy hätte als Backstage-Moderatorin tätig sein sollen. "Ich werde euch den ganzen Abend hinter den Kulissen begleiten. Ich freue mich so doll, dass das passiert", hatte sie sich über den Job gefreut.