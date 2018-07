"Gewalt & Sucht": Jolie will über Ehe mit Pitt auspacken

Der Sorgerechtsstreit zwischen Angeline Jolie (43) und Brad Pitt will kein Ende nehmen. Nachdem Pitt ein ausgedehntes Besuchsrecht bei seinen Kindern vom Gericht zugesichert wurde, will seine Noch-Ehefrau nun angeblich in einem Enthüllungs-Buch über ihre kaputte Ehe mit dem Hollywoodstar auspacken.

Bittere Scheidungsschlacht

Wie das amerikanische Klatschmagazin National Enquirer herausgefunden haben will, plane die Schauspielerin, Details über ihr Leben mit Brad Pitt in einem Tagebuch zu enthüllen.

"Angie wird ihr Leben mit Brad als Hölle auf Erden darstellen", behauptet ein Insider. "Sie hat Freunden erzählt, dass sie alles zu Brads Alkoholsucht, seinen gewalttätigen Aussetzern und dem sprunghaften Verhalten aufgeschrieben hat."

"Sie hat gesagt, das Tagebuch wird für Brads Hoffnung auf das Sorgerecht sehr schädlich sein. Sie nennt es ihre Trumpfkarte", so die Quelle des National Enquirers weiter.