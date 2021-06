Gerüchte um Ehekriese bei "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo

Seit 2007 ist "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo nun schon mit dem Musikproduzenten Chris Ivery verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder und führen eigentlich eine skandalfreie Ehe. Dennoch berichtete das US-amerikanische Klatschblatt OK! kürzlich, dass es in der Beziehung des Serienstars zuletzt ordentlich gekriselt haben soll. Sogar von einer möglichen Scheidung war die Rede. Doch was ist an dem bösen Gerücht dran?

Böse Gerüchte um Ellen Pompeos Ehe

"Chris und Ellen waren von Anfang an ein seltsames Paar", lästerte ein vermeintlicher Insider gegenüber dem Promimagazin. "Die Wahrheit ist, dass sie sich auseinandergelebt haben und anscheinend seit einiger Zeit getrennte Leben führen."

Ivery habe Probleme mit Ellens Erfolg und mit ihrer Karriere, hieß es. Ihre Dreharbeiten zu "Grey's Anatomy" sollen regelmäßig zu Spannungen geführt haben. "Immer wenn sie eine sexy Szene mit einem Co-Star hatte, kam Chris zum Set. Ellen versuchte, sich für ihn zu entschuldigen, aber er schien sich mit all dem nie wohl zu fühlen", so die angebliche Quelle, die zudem behauptete, der nächste "schockierende Schritt" - also eine Scheidung - sei nur noch eine Frage der Zeit.