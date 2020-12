"Grey's-Anatomy"-Star Ellen Pompeo über Corona in der Arzt-Serie

Die Corona-Pandemie geht wohl an niemandem spurlos vorüber, so auch nicht an der Film- und Serienbranche. Die Macher von "Grey's Anatomy" haben sich dazu entschlossen, das Virus in der 17. Staffel der Arzt-Serie zu behandeln (wird seit November in den USA ausgestrahlt). In einem Interview mit "People TV" nimmt Schauspielerin Ellen Pompeo (verkörpert Meredith Grey) dazu Stellung.

"Es ist wirklich ernst, was die Menschen in Gesundheitsberufen durchmachen. Wir wollen ihnen ein Gesicht geben. Die Leute hören nur von ihnen oder sehen sie hinter Masken."

Und weiter: "Auch wenn wir in einer Rolle sind - so viele Menschen kennen unsere Serie und das war etwas, das man ernst nehmen musste. Es war eine riesige Verantwortung."