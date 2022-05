Germany's Next Topmodel: Kerzenständer am Kopf und trotzdem grazil

Unterstützt wurde der Act durch ein Hologramm von Snoop Dogg. Zumindest dieses traf die Töne. Klum gab sich nach dem Auftritt allerdings sympathisch selbstironisch: „Es tut mir leid, wenn es schief war und euch jetzt die Ohren wehtun.“ Der Applaus war ihr sicher.

Nicht nur das Mutter- und Tochter-Duo sorgte bei der Show für österreichisches Flair auf der Bühne. Geladen war nämlich auch die Wiener Designerin Marina Hoermanseder, die die Kuckucksuhr-Schulterpolster mit einer eigenen Kreation in den Schatten stellte. Sie trug Discokugeln auf den Schultern. Auf die Bühne trat sie zu den Klängen von „Rock Me Amadeus“.

Die Chance, den Auftritt durch ein Hologramm von Falco zu unterstützen, wurde von der Produktion aber leider vergeben.

Spektakuläre Aufgaben

Die Show war in alter Finaltradition gespickt mit spektakulären Laufsteg-Aufgaben und Fotoshootings. Die Models mussten etwa kopfüber an der Decke laufen. Die Bewertung der Juroren fiel dabei durchgehend auffallend wertschätzend aus – selbst von jenen, die in vorhergehenden Staffeln durch ihre rüde Art den Kandidatinnen gegenüber aufgefallen waren, wie etwa Hoermanseder.