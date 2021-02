Gerichtsmediziner will Gerüchten um Tod von Kasia Lenhardt ein Ende setzen

Obduktion abgeschlossen

Die derzeit in den Sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchte um Lenhardts Todesumstände adressiert nun auch Gerichtsmediziner Michael Tsokos, der eigenen Angaben zufolge für ihre Obduktion verantwortlich war.

Am Mittwoch veröffentlichte er auf Instagram ein Video, in dem er nicht nur den Mutaßungen ein Ende setzen will, sondern sich auch gegen Vorwürfe, die Untersuchung sei "nicht sauber abgelaufen", zur Wehr setzt. "Solch eine Obduktion macht man nicht allein im stillen Kämmerlein", so Tsokos in dem dreiminütigen Clip. Es seien bei Lenhardts Untersuchung zwei Obduzenten, ein Sektionsassistent, eine Vertreterin des Landeskriminalamtes und zusätzlich Mitarbeiter der Rechtsmedizin anwesend gewesen. "Das heißt, sie ist nicht umgebracht worden", fasst er zusammen.