Tod von Kasia Lenhardt: Mobbing-Vorwürfe gegen die Pochers nehmen Fahrt auf

"Seid ihr alle noch ganz dicht??? Kann mir mal bitte jemand zeigen, wo ich jemand anderes gemobbt habe? Ihr dreht doch alle komplett durch, verbreitet Halbwissen und springt UNWISSEND auf einen neuen Instagram-Hype drauf, ohne auch nur irgendetwas zu wissen", teilte Pochers Frau ihren Hatern mit. "Ihr solltet euch schämen, dass ihr ständig bei allen rumhackt und der Grund für Mobbing seid."

Dabei teilt Amira Pocher aber auch gegen Social-Media-Stars aus: "Typisch Influencer, die Tragödie ist noch keine 4 Stunden öffentlich und schon gibt es die ersten Hashtags und Thesen von Menschen, die in 24 Stunden wieder Blaulicht im Mund haben! War das jetzt Mobbing? NOPE, JUST THE TRUTH!"

Oliver Pocher äußert sich zu Lenhardts Tod

Inzwischen hat sich auch Oliver Pocher zu Kasia Lenhardts Tod geäußert. Als Vater habe ihn Lenhardts Tod sehr betroffen gemacht. Er wolle keine Schuldzuweisungen unterstützen und spreche den Hinterbliebenen sein Beileid aus, führte der Moderator weiter aus. Als Konsequenz wolle er auf die geplante Aufzeichnung seines Instagram-Formats "Bildschirmkontrolle" verzichten.

"Ich finde es aus diesem Grund unangemessen, heute eine Bildschirmkontrolle aufzuzeichnen", erklärte Pocher.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.