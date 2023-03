Gerard Piqué nach Trennung von betrogener Shakira: "Mache, was ich will"

Seine Trennung von Popstar Shakira wurde mehrfach öffentlich behandelt - nicht zuletzt, weil sie das Liebes-Aus in Songs verarbeitete. Nun meldet sich erstmals Gerard Piqué selbst zu Wort. Er sei aktuell "sehr glücklich", sagt er der spanischen Zeitung El País. "Ich mache weiter, was ich will".

Der ehemalige spanische Fußballprofi vom FC Barcelona und Shakira lernten sich 2010 beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied "Waka Waka (This Time for Africa)", dem offiziellen Song der Fußballweltmeisterschaft 2010, kennen. Nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren trennten sich die beiden im Sommer 2022. Grund war eine Affäre Piqués mit der deutlich jüngeren Studentin Clara Chia, die in seiner Sporteventfirma Kosmos als Praktikantin arbeitet.