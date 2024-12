George Clooney wegen Entwicklung seiner Zwillinge besorgt

Ein anderes Mal verriet der Hollywoodstar, dass er seinen Kindern nicht erklären wolle, was es bedeutet, berühmt zu sein .

So erzählte George Clooney etwa einmal über seinen Sohn und seine Tochter: "Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Wir haben ihnen Italienisch beigebracht. Aber wir sprechen kein Italienisch."

Damals plauderte der "Ocean's Eleven"-Star in der Late-Night-Show mit Stephen Colbert über seine mehrsprachigen Kinder. Er verriet, die Zwillinge davon abhalten zu wollen, sich den britischen Slang anzugewöhnen, den sie bisher gelernt haben.

Die Social-Media-Gemeinde hat kürzlich einen Clip von Clooney aus dem Jahr 2020 wiederentdeckt, in dem er über die Feiertagstraditionen seiner Familie sprach

Jetzt machen im Netz Videos alte Videos die Runde, in denen George Clooney vor einiger Zeit über seine inzwischen siebenjährigen Zwillinge sprach und enthüllte, dass ihm Alexander und Ella schön langsam "zu britisch" werden.

Jimmy Kimmel erwähnte 2023 in einem Interview mit Clooney, dass er Amal begegnet sei, die ihm erzählt habe, dass ihre Zwillinge jetzt zwei verschiedene Sprachen sprechen, die der Schauspieler nicht spricht: Französisch und Italienisch.

"Ich bin kein sehr kluger Mensch und meine Frau spricht Französisch und Italienisch", sagte Clooney und fügte hinzu, dass er "die Unwissenheit genießt" Clooney fügte hinzu, dass er glaube, seine Kinder würden ihn für "dumm" halten, weil er versuche, bestimmte Dinge in den Sprachen vorzutäuschen, die sie kennen. "Ich versuche, etwas in der falschen Sprache vorzutäuschen, und sie schauen mich nur an, als wollten sie sagen: 'Du bist ein Idiot.'"