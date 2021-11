George Clooney: Scharfe Kritik an mangelnder Sicherheit am "Rust"-Set

Am 21. Oktober ist es während der Dreharbeiten zum Western "Rust" auf einer Filmranch in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico zu einem tödlichen Vorfall gekommen: Alec Baldwin, der als Produzent und Hauptdarsteller in dem Film zu sehen ist, hatte bei der Probe für eine Szene eine Waffe abgefeuert, wobei Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen und ebenfalls verletzt wurde. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich in der Waffe eine echte Kugel anstelle einer Platzpatrone befand.

Clooney äußert Kritik an Sicherheitsvorkehrungen am "Rust"-Set

Der L.A Times zufolge habe es am Set schon zuvor Sorge bezüglich der Sicherheit sowie Skepsis gegenüber der verhältnismäßig unerfahrenen Waffenmeisterin gegeben. Die 24-jährige Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed, die bei den Dreharbeiten für Revolver und Gewehre verantwortlich war, weist Vorwürfe der Nachlässigkeit allerdings zurück.

Einer, der nun scharfe Kritik an den vermeintlich vernachlässigten Sicherheitsvorkehrungen am "Rust"-Set übt, ist Hollywoodstar George Clooney. In einer Episode des Podcasts "WTF With Marc Maron", der am Montag veröffentlicht und laut Moderator Maron eine Woche nach dem Unfall beim Filmdreh aufgenommen wurde, kam der Oscar-Preisträger unter anderem auf den Vorfall am "Rust"-Set zu sprechen.