George Clooney: Matthew Perry war während "Friends" nicht glücklich - "keine Freude"

Clooney "Friends" brachte Perry keine Freude und keinen Frieden

Im Gespräch mit dem Branchenmagazin Deadline gab Clooney an, dass sich Perry mit "Friends" als sarkastischer Witzemacher Chandler Bing einen Traum erfüllte. "Er war eigentlich ein Kind und alles, was er zu uns - (Schauspieler) Richard Kind, Grant Heslov und mir - sagte, war: 'Ich will einfach in einer Sitcom mitspielen, Mann. Ich will nur in einer normalen Sitcom mitspielen und ich wäre der glücklichste Mann auf Erden", schilderte Clooney. Erfüllt habe Perry dieser Karriereschritt aber nicht: "Er wurde in eine der wahrscheinlich besten (Serien) aller Zeiten aufgenommen. Er war nicht glücklich. Es hat ihm keine Freude, kein Glück und keinen Frieden gebracht."

Niemand habe geahnt, "was wirklich" in Perry "vorging". "Wir wussten einfach, dass er nicht glücklich war, aber ich hatte keine Ahnung, dass er zwölf Vicodin am Tag."

Langer Kampf gegen Alkohol- und Drogensucht

Perry war Ende Oktober tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Er wurde nur 54 Jahre alt. Zuvor hatte der Schauspieler wiederholt öffentlich über seinen Kampf gegen die Sucht unter anderem nach Alkohol und Drogen gesprochen und auch in seiner im vergangenen Jahr veröffentlichten Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" darüber geschrieben. Jahrzehntelang habe die Suchtkrankheit sein Leben dominiert, schrieb Perry, der nie verheiratet war und keine Kinder hatte.

Der Fall zeige, dass "Erfolg und Geld und all diese Dinge einen nicht automatisch glücklich machen. Man muss mit sich selbst und seinem Leben zufrieden sein", so Clooney.