9 unbekannte Fakten über den einstigen "ewigen Junggesellen" George Clooney

Als er 2013 die aus dem Libanon stammende Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin traf, ging es dann ganz schnell: Verlobung (April 2014), Hochzeit in Venedig (September 2014) und die Zwillinge Ella und Alexander (Juni 2017). Nach der Zwillingsgeburt in London waren die frischgebackenen Eltern zum Scherzen aufgelegt. "Ella, Alexander und Amal sind alle gesund, glücklich, und es geht ihnen gut", ließ das Promi-Paar von einem Sprecher mitteilen. Und der Vater? "George ist betäubt und sollte sich in einigen Tagen wieder erholen." Mehr witzige und spannende Fakten über George Clooney erfahren Sie in der folgenden Bildergalerie zum Durchklicken: