Clooney über Pitts Aussehen: "Haben Sie ihn in letzter Zeit aus der Nähe gesehen?"

Privat sind Brad Pitt und George Clooney eng befreundet, doch geschäftlich werden sie manchmal zu Widersachern. Als Filmproduzenten würden es zwischen ihnen zu Wettkämpfen kommen, erzählte Pitt am 2015 dem Entertainment-Portal Vulture.com. "Wir haben normalerweise denselben Geschmack und gleiche Interessen". So setzte sich Pitt mit seiner Firma Plan B beim Kauf der Drehrechte für die Filme "The Big Short" und "Law of the Jungle" gegen Clooney durch. "Fairnesshalber, er hat mich beim Ankauf von 'Argo' überboten", sagte Pitt damals über seinen Kollegen.