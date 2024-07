Seinem Gastbeitrag in der New York Times vom 10. Juli gab er die Überschrift: "Ich liebe Joe Biden. Aber wir brauchen einen neuen Kandidaten."

Clooney: Mit Biden "werden wir nicht gewinnen"

"Ich liebe Joe Biden", erklärt Clooney zunächst in seinem Beitrag. "Als Senator. Als Vizepräsident und als Präsident. Ich betrachte ihn als Freund und ich glaube an ihn. Glaube an seinen Charakter. Glaube an seine Moral." In den letzten vier Jahren habe Biden viele Schlachten gewonnen, aber die, die er nicht gewinnen könne, sei der Kampf gegen die Zeit. Den Biden, den er auf der Spendengala am 15. Juni sah, sei nicht der Joe Biden aus dem Jahr 2010 gewesen, der "eine große Sache" war. "Er war nicht einmal der Joe Biden von 2020", schreibt Clooney weiter.

"Er war derselbe Mann, den wir alle bei der Debatte gesehen haben." Damit nimmt der Schauspieler Bezug auf das TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump (78) Ende Juni und die Kritik an Bidens Leistung (der KURIER berichtete).